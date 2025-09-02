Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnung mit Garten kaufen in Karaman, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Alacati, Türkei
Wohnung
Alacati, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Entdecken Sie schicke Apartments in einem atemberaubenden Meerblick-Komplex in izmir Çesme, …
$404,767
Immobilienangaben in Karaman, Türkei

