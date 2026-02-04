Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Karaburun
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Karaburun, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Karaburun, Türkei
Villa 4 zimmer
Karaburun, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
$17,72M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen