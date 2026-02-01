Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Gazipasa
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Gazipasa, Türkei

4 immobilienobjekte total found
MÖBLIERT 2+1-WOHNUNG ZUR MIETE IM GAZİPAŞA PAZARCI TROPICAL PARK in Gazipasa, Türkei
MÖBLIERT 2+1-WOHNUNG ZUR MIETE IM GAZİPAŞA PAZARCI TROPICAL PARK
Gazipasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 5/5
Gazipaşa Pazarcı Tropical Park Lage Einzigartige, hochwertige Lage, teilweise neu und möbli…
$534
pro Monat
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
gazivisor
Sprachen
English, Türkçe
MÖBLIERT 1+1-WOHNUNG ZUR MIETE IM GAZİPAŞA PAZARCI TROPICAL PARK in Gazipasa, Türkei
MÖBLIERT 1+1-WOHNUNG ZUR MIETE IM GAZİPAŞA PAZARCI TROPICAL PARK
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2/5
Tropische Parklage in Gazipaşa Pazarcı Einzigartige, hochwertige Lage, komplett neu und möb…
$534
pro Monat
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
gazivisor
Sprachen
English, Türkçe
MÖBLIERT 1+1-WOHNUNG ZUR MIETE IM GAZİPAŞA PAZARCI TROPICAL PARK in Gazipasa, Türkei
MÖBLIERT 1+1-WOHNUNG ZUR MIETE IM GAZİPAŞA PAZARCI TROPICAL PARK
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/5
Gazipaşa Pazarcı Tropical Park Lage Einzigartige, hochwertige Lage, komplett neu und möblie…
$532
pro Monat
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
gazivisor
Sprachen
English, Türkçe
GAZİPAŞA MARKTQUALITÄT 1+1 MÖBLIERTE MIETWOHNUNG in Gazipasa, Türkei
GAZİPAŞA MARKTQUALITÄT 1+1 MÖBLIERTE MIETWOHNUNG
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/7
Möbliertes 1+1-Apartment zur Miete in Gazipaşa Pazarcı, in einer hochwertigen Anlage mit of…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
gazivisor
Sprachen
English, Türkçe
