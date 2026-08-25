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Wohnungen am Meer in Gazipasa, Türkei

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penthäuser
7
1 Zimmer
71
2 Zimmer
22
3 Zimmer
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11 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Gazipasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Wohnungen in einem Komplex mit sozialen Aktivitäten in Gazipaşa Antalya Stilvolle Wohnungen …
$220 141
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 4/9
Wohnung im Gaziapasa Dream Home – nur 700 m vom Strand Red Cliff entfernt   Gemütliche…
$111 405
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Wohnung 3 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Wohnungen in einem Komplex mit sozialen Aktivitäten in Gazipaşa Antalya Stilvolle Wohnungen …
$150 255
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 3 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 5/5
In Gazipaşa-Pazarcı, an der Flussstraße und in Meeresnähe Hochwertige Wohnanlage mit vollst…
$194 596
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gazivisor / Immobilien & Investitionen
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen in der Nähe des Meeres in einem Komplex mit Annehmlichkeiten in Antalya Gazipaşa …
$83 471
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Penthouse 4 zimmer in Gazipasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Wohnungen in einem Komplex mit sozialen Aktivitäten in Gazipaşa Antalya Stilvolle Wohnungen …
$262 073
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Wohnungen in einem Komplex mit sozialen Aktivitäten in Gazipaşa Antalya Stilvolle Wohnungen …
$115 312
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Penthouse 3 zimmer in Gazipasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen in der Nähe des Meeres in einem Komplex mit Annehmlichkeiten in Antalya Gazipaşa …
$124 914
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Wohnung 5 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Stockwerk 10/10
Unvergleichliche Lage in Gazipaşa Pazarcı Sofort nutzbares Objekt, auch für Finanzierung ge…
$224 703
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Wohnung 3 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 5/5
Tolle Lage in Gazipaşa Pazarcı Einzigartiges, hochwertiges Projekt Pazarcı / Gazipaşa / An…
$144 592
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Aydincik, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aydincik, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/5
Газипаша Квартира 2+2 с отдельной кухней-столовой и просторным залом с видом на море из 2 ко…
$123 594
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