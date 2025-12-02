Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Anlageimmobilien in Didim, Türkei

Investition 140 m² in Didim, Türkei
Investition 140 m²
Didim, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
$16,59M
Investition 220 m² in Didim, Türkei
Investition 220 m²
Didim, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
$17,87M
Investition 160 m² in Didim, Türkei
Investition 160 m²
Didim, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
$16,65M
