Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Datça
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Datça, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Resadiye, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Resadiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 420 m²
Etagenzahl 2
Exposé Moderne Erdgeschosswohnung mit privatem Garten in Datça Reşadiye Full-Service durc…
$233,786
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ISB Global Immobilien
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen