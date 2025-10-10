Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Çorum
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Çorum, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Konakli, Türkei
Villa 4 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 1/3
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Premium-Klasse Villen…
$756,395
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Konakli, Türkei
Villa 6 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 305 m²
Stockwerk 2
$593,479
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Çorum, Türkei

mit Garten
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen