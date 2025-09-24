Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Eigentumswohnungen mit Garage in Türkei

Mittelmeerregion
5
Antalya
5
Alanya
5
Marmararegion
10
5 immobilienobjekte total found
Condo 4 zimmer in Besiktas, Türkei
Condo 4 zimmer
Besiktas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Stockwerk 8/13
First -class decoration of the apartment in Besiktash with a view of the Bosphorus. Besikt…
$3,20M
Condo 5 zimmer in Yenimahalle, Türkei
Condo 5 zimmer
Yenimahalle, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Stockwerk 1/30
Preis auf Anfrage
Condo 5 zimmer in Uskudar, Türkei
Condo 5 zimmer
Uskudar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 278 m²
Stockwerk 8/12
Роскошная резиденция в самом сердце Ускюдара Квартира находится в комплексе, который явля…
$1,60M
Condo 4 zimmer in Çekmeköy, Türkei
Condo 4 zimmer
Çekmeköy, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Stockwerk 5/12
A luxurious house in the elite area of ​​the Asian Istanbul   The complex consists of …
$610,633
Condo 6 zimmer in Marmararegion, Türkei
Condo 6 zimmer
Marmararegion, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 260 m²
Stockwerk 5/10
The residence is surrounded by green nature and a view of the lake The apartment is locat…
$461,866
