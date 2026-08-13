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Wohnungen in Cankiri, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kavakli, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kavakli, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Im schnell wachsenden Stadtteil Beylikduzu gelegen, bieten diese Apartments eine ausgezeichn…
$157,047
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Immobilienangaben in Cankiri, Türkei

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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