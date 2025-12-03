  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Schwarzmeerregion, Türkei

Duzce
3
Trabzon
1
Yomra
1
Bartin
1
Residenz 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Residenz 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Residenz 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Residenz 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Residenz 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Residenz 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Residenz 1+1 2+1 3+1 4+1 5,5+1
Kadikoy, Türkei
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 23
Fläche 95–260 m²
4 Immobilienobjekte 4
Das Projekt befindet sich in Kadıköy, dem Herzen der asiatischen Seite von Istanbul. * In 10 Minuten erreichen Sie die erste Brücke, die die asiatische und die europäische Seite verbindet. * Der Avrasiya-Tunnel ist 5 Minuten entfernt. * 5 Minuten Metrobuslinie • Metrostation 15 Minuten …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
95.0
190,000
Wohnung 2 zimmer
135.0
450,000
Wohnung 3 zimmer
215.0
560,000
Wohnung 4 zimmer
260.0
990,000
Immobilienagentur
Mehal Group
Wohnanlage New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Schwarzmeerregion, Türkei
von
$59,980
Die Residenz verfügt über Gärten, Sicherheit, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz, Geschäfte.Abschluss - August 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Fußbodenheizung"Smart Home" SystemLage und Infrastruktur in der Nähe Krankenhaus - 4,1 kmUniversität - 2.6 kmStadtzentrum - 5 kmEinkauf…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Schwarzmeerregion, Türkei
von
$70,994
Die Residenz verfügt über Gärten, Sicherheit, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Krankenhaus - 4,7 kmUniversität - 3,7 kmStadtzentrum - 5 kmBushaltestelle - 10 Meter
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Schwarzmeerregion, Türkei
von
$205,793
Die Residenz verfügt über Gärten, Sicherheit, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz, einen Fitnessraum, einen Pool.Ausstattung und Ausstattung im Haus Fußbodenheizung"Smart Home" SystemLage und Infrastruktur in der Nähe Krankenhaus - 2.2 kmUniversität - 6,7 kmStadtzentrum - 2,8 kmBushaltes…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Wohnanlage Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Wohnanlage Marincity Trabzon PREMIUM 2A
Yomra, Türkei
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 25
Fläche 187–192 m²
2 Immobilienobjekte 2
MARINCITY TRABZON, das prestigeträchtige Wohnungsprojekt, das der Stadt bahnbrechende Immobilienmerkmale brachte. Luxus- und Komfortstandards werden in Kasusutu, Yomra, dem neuen Anziehungszentrum im Herzen des Schwarzen Meeres, Trabzon, neu definiert.   Für diejenigen, deren Augen am Hori…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
187.0
407,080
Bauherr
Ozgun Gida San. ve Tic. Ltd. Sti.
