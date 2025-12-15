  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Bartın
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Bartin, Türkei

Kadikoy, Türkei
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 23
Fläche 95–260 m²
4 Immobilienobjekte 4
Das Projekt befindet sich in Kadıköy, dem Herzen der asiatischen Seite von Istanbul. * In 10 Minuten erreichen Sie die erste Brücke, die die asiatische und die europäische Seite verbindet. * Der Avrasiya-Tunnel ist 5 Minuten entfernt. * 5 Minuten Metrobuslinie • Metrostation 15 Minuten …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
95.0
190,000
Wohnung 2 zimmer
135.0
450,000
Wohnung 3 zimmer
215.0
560,000
Wohnung 4 zimmer
260.0
990,000
