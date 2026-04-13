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Langfristige Miete von wohnungen in Beyoglu, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Beyoglu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 5/9
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Wohnung 2 zimmer in 18 Nicole, Türkei
Wohnung 2 zimmer
18 Nicole, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 3/5
Möblierte 1-Schlafzimmer-Wohnung zur Miete im Stadtteil Tomtom, Beyoğlu, Istanbul Die Wohnun…
$1,326
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