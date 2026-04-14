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Penthäuser in Besiktas, Türkei

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Penthouse 2 zimmer in Besiktas, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Besiktas, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 6/6
Schlüsselfertige 1-Schlafzimmer-Wohnungen mit Terrassen in Istanbul Beşiktaş Diese eleganten…
$546,641
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