Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Akyurt
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Akyurt, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Büro 25 m² in Akyurt, Türkei
Büro 25 m²
Akyurt, Türkei
Fläche 25 m²
Etagenzahl 4
Gewerbeimmobilien in Ankara in der Nähe des Flughafens und des Messegeländes Ankara, die Hau…
$47,832
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen