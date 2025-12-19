Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von wohnungen in Aksu, Türkei

10 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/8
Mietwohnung im Viva Defne-Projekt in Antalya Altıntaş Diese 2-Schlafzimmer-Wohnung im Erdges…
$610
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/8
Neue Wohnung zur Miete im Viva Defne-Projekt in Altıntaş, Antalya Diese 2-Schlafzimmer-Wohnu…
$586
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 3/8
2-Schlafzimmer-Wohnung zu vermieten im Viva Defne Komplex in Antalya Aksu Diese 2-Schlafzimm…
$633
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 5/8
2-Schlafzimmer-Wohnung zur Miete im Viva Defne Komplex, Altıntaş Diese 2-Schlafzimmer-Mietwo…
$727
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/8
Wohnung zur Miete in Meeresnähe in Antalya Viva Defne-Projekt Diese 2-Schlafzimmer-Wohnung b…
$633
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 5/8
Moderne Wohnung zur Miete in Viva Defne Altıntaş Antalya Die 2-Schlafzimmer-Wohnung befindet…
$657
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 6/8
2-Schlafzimmer-Wohnung zur Miete in Strandnähe im Altıntaş Viva Defne Komplex Diese 2-Schlaf…
$657
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/8
Neue Mietwohnung mit 2 Schlafzimmern im Viva Defne-Projekt in Antalya Altıntaş Diese Mietwoh…
$633
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/8
Mietwohnung mit Balkon im Viva Defne-Projekt in Altıntaş Antalya Die 2-Schlafzimmer-Wohnung …
$703
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 7/8
Wohnung mit moderner Architektur im Viva Defne-Komplex in Altıntaş Der Stadtteil Altıntaş im…
$727
pro Monat
Eine Anfrage stellen
