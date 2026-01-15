Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Akçaabat
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in Akçaabat, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 7 zimmer in Osmanbaba, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Osmanbaba, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Stockwerk 8/8
Maisonette-Wohnung in einem Komplex mit zwei Blöcken in Trabzon Akçaabat Söğütlü Die Maisone…
$394,232
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 7 zimmer in Akçaabat, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Akçaabat, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Stockwerk 17/17
Großzügige Maisonette-Wohnung im Panorama 61-Projekt in Trabzon Akçaabat Dieses elegante Pro…
$394,232
Eine Anfrage stellen
