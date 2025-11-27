Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Miete Häuser pro Tag in Ägäisregion, Türkei

Mugla
3
3 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Haus 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Modern villa with direct access to the sea as part of Mett Hotel & Beach Resort Bodrum 5★An …
$2,250
pro Nacht
Immobilienagentur
Wabi Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa in Yesiluzumlu, Türkei
Villa
Yesiluzumlu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 738 m²
Etagenzahl 2
EXCLUSIVE RENTAL – OUR COMPANY IS THE SOLE AUTHORIZED AGENCY For detailed information and…
$240
pro Nacht
Immobilienagentur
TURK KEY
Sprachen
English
Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Villa 6+1 in  Yalikavak  Minimum rental period 1 month. The villa is fully equipped for a co…
$1,158
pro Nacht
Immobilienagentur
Wabi Group
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
