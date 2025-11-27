Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Ägäisregion
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Ägäisregion, Türkei

4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 2
Möblierte Wohnung zur Miete in der Queen Residence in Bodrum Gümbet Diese möblierte Wohnung …
$827
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/2
Möblierte 2-Schlafzimmer-Wohnung in einer Anlage in Bodrum Bodrum, ein Bezirk der Provinz Mu…
$2,365
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Didim, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
3 Schlafzimmer moderne und luxuriöse voll möblierte Wohnung zur langfristigen Miete in Didim…
$748
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Didim, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Moderne 2-Schlafzimmer Erdgeschoss-Apartment-Vermietung Immobilien in Altinkum – geräumige W…
$534
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Ägäisregion, Türkei

mit Meerblick
Realting.com
Gehen