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Studio-Wohnungen am Meer in Thailand

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Pattaya
22
Provinz Phuket
443
Choeng Thale
231
Chon Buri
126
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37 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/6
$174,376
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 3/6
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Studio in Nong Prue, Thailand
Studio
Nong Prue, Thailand
Fläche 23 m²
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 8/8
WOW Brand New Condominium Der Dusit Grand Park 2 befindet sich im Herzen von Jomtien. Es bes…
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 4/6
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Studio 1 Schlafzimmer in Chon Buri, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Chon Buri, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
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Studio in Sakhu, Thailand
Studio
Sakhu, Thailand
Fläche 32 m²
Stockwerk 4/8
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 5/6
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Studio 1 zimmer in Kamala, Thailand
Studio 1 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/8
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/6
$174,363
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Studio in Choeng Thale, Thailand
Studio
Choeng Thale, Thailand
Fläche 36 m²
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Fläche 29 m²
Stockwerk 44/51
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$175,608
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Studio 1 zimmer in Thalang, Thailand
Studio 1 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 3/7
$107,440
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Studio 1 zimmer in Karon, Thailand
Studio 1 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/6
Neues Studio-Apartment, 44,2 m², in einer Eigentumswohnung VIPKaron,   ein Wohnkomplex in Ph…
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Fläche 39 m²
Stockwerk 44/51
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$234,143
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Studio 1 zimmer in Thalang, Thailand
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Thalang, Thailand
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Stockwerk 3/7
$68,310
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Studio 1 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Studio 1 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 29 m²
Stockwerk 6/7
Der am längsten erwartete Verkaufsstart auf der Insel Phuket im Jahr 2024! Wir stellen das T…
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Studio 1 zimmer in Karon, Thailand
Studio 1 zimmer
Karon, Thailand
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Studio 1 zimmer
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Fläche 30 m²
Stockwerk 19/51
Ich werde das gleiche sein, fragen Sie mich nach den offenen Verfügbarkeit, Preis, Werbeakti…
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Thalang, Thailand
Zimmer 1
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Fläche 23 m²
Stockwerk 3/7
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Studio 1 zimmer in Phuket, Thailand
Studio 1 zimmer
Phuket, Thailand
Zimmer 1
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Stockwerk 3/5
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5/6
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Studio 1 zimmer in Karon, Thailand
Studio 1 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 1
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Fläche 39 m²
Stockwerk 2/8
Neues Studio-Apartment, 39,6 m², in einer Eigentumswohnung VIPKaron,   ein Wohnkomplex in Ph…
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Choeng Thale, Thailand
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Fläche 36 m²
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Fläche 28 m²
Stockwerk 25/51
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