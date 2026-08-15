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Studio-Wohnungen in Chon Buri, Thailand

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Pattaya
22
Pattaya
115
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Studio in Pattaya, Thailand
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Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 4/8
Residenzen in der Nähe von Wongamat Beach - Resort-Leben in North Pattaya!Ein neues Niedrigh…
$70,120
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 4/8
Nicht alle Projekte am Meer sind gleichermaßen interessant. Einige werden knapp, noch bevor …
$89,000
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 4/8
Investment-Apartment mit Resort-Infrastruktur bei Jomtien!Ein modernes Wohnprojekt in Pattay…
$89,021
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It Is RealtyIt Is Realty
Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 4/8
Eine neue Generation Resort Residenz in der Nähe von Jomtien Beach!Embassy World ist eine gr…
$62,230
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Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3/8
Erschwingliche Immobilien in Pratamnak - Zuweisung vom Eigentümer an DREAM!Suchen Sie die er…
$50,015
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3/8
Studio in DREAM in Pratamnak zu einem attraktiven Preis!Zuweisung vom Eigentümer!Eine großar…
$50,015
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LDV InvestLDV Invest
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 4/8
Der Wohnort in der Nähe von Wongamat Beach ist ein neues Projekt im ruhigen Teil von North P…
$72,934
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 4/8
Ein neuer Blick auf das Leben am Meer im Herzen von Jomtien!Eine moderne Wohnanlage, in der …
$88,776
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Fläche 27 m²
Stockwerk 4/8
Neuer Komplex in der Nähe des Meeres in Nord Pattaya!Liebe es Wongamat Beach ist ein moderne…
$72,429
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Studio 1 zimmer in Pattaya, Thailand
Studio 1 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 2
🏝 Träumerei! Für einen Zeitraum vom EigentümerNehmen Sie Ihre letzte Chance, fast fertige Wo…
$61,090
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Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 4/22
Einkommensgarantie. Holen Sie sich jetzt eine 6% Rendite auf Investitionen. Das neue Hochhau…
$140,082
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Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 m²
Stockwerk 7/50
'Beyond 360°' Eine neue Dominante im Herzen von Pattaya. Wir präsentieren Ihnen ein komplett…
$132,979
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 7/27
The Sands Condominium ist ein moderner Luxus-Wohnungskomplex in einer der renommiertesten Ge…
$88,059
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/6
Ferienwohnung Blick - der Komplex befindet sich in einer beliebten Gegend auf Pratamnak Hill…
$50,238
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Studio in Na Chom Thian, Thailand
Studio
Na Chom Thian, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6/8
$60,041
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Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Etagenzahl 8
PRISTINE PARK III - Premium-Wohnungen am Meer mit einem Ertrag von 8% pro Jahr!Hohe Liquidit…
$57,137
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 4/7
View Talay Residence 3 ist ein modernes siebenstöckiges Gebäude in Jomtien, Pattaya, Chonbur…
$113,855
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Studio 1 zimmer in Pattaya, Thailand
Studio 1 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 3/8
Studio mit einer Fläche von 29 qm im 3. Stock in einem Premium-Kondominium in der angesehens…
$97,527
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2/8
New Nordic VIP Suites - 4 ist ein modernes 8-stöckiges Kondominium im beliebten Pratamnak Be…
$114,744
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 21/35
Hochflur Studio Supalai Mare ist ein stilvolles 35-stöckiges Kondominium in South Pattaya, T…
$84,502
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Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 3/8
$80,054
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Studio in Ban Na Chom Thian, Thailand
Studio
Ban Na Chom Thian, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 4/8
Seven Seas ist ein Resort-Stil Kondominium, das aus 7 tropischen Inseln, Lagunen, einem Pira…
$75,162
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Stockwerk 20/67
Diese brandneue Studio-Wohnung befindet sich im 20. Stock eines neuen einzigartigen Projekts…
$107,628
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Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 4/8
Ort, an dem es fast keine neuen Projekte mehr gibt!Wongamat gilt seit langem als der angeseh…
$62,454
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
❤️🏝️ Der temporäre Verkauf in PattaiyeStudio in einem modernen Gebäudekomplex DREAM, Pratamn…
$62,500
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Studio 1 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Neu renovierte Studio Condo zum Verkauf bei View Talay 2B, Jomtien – Prime Location mit Meer…
$71,205
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Studio 1 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 3/8
Das Water Edge Condominium liegt nur einen kurzen Spaziergang vom schönen Strand von Na Jomt…
$104,515
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 3/25
Dieses renovierte Studio mit Blick auf das Meer in der View Talay 3 A condominium befindet s…
$117,857
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 3/15
Das Star Beach Condotel befindet sich in einer ruhigen und renommierten Gegend, nur 10 Gehmi…
$69,825
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Na Chom Thian, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6/8
Gemütliches geräumiges Studio am Strand Somphong Condotel ist eine gemütliche Wohnanlage gem…
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Immobilienangaben in Chon Buri, Thailand

mit Garage
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