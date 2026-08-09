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Studio-Wohnungen in Kathu, Thailand

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Patong
4
Pa Tong
4
17 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Kamala, Thailand
Studio 1 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2/6
Fertigstellung des Baus im Dezember 2026
$322,000
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Studio 1 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 2/5
Studio-Wohnung in einem Kondominium auf Patong, das im Dezember 2015 abgeschlossen wurde. Di…
$262,399
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Studio 1 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/4
Studio-Wohnung in einem Kondominium im Bau und ist ein gemütliches und modernes Gehäuse, ide…
$262,204
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LDV InvestLDV Invest
Studio 1 zimmer in Kamala, Thailand
Studio 1 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/8
Italienische Coastal-Style Resort Residenz in PhuketEin modernes Wohnresort für komfortables…
$118,118
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Studio 1 zimmer in Kathu, Thailand
Studio 1 zimmer
Kathu, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Dcondo Cove Phuket is a new residential complex from developer Sansiri, one of Thailand's mo…
$84,943
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Studio 1 zimmer in Kamala, Thailand
Studio 1 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 5/7
🌴 Resort-Stil Wohnanlage in der Nähe von Kamala BeachEine moderne Wohnanlage, nur 4 Minuten …
$117,126
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Studio 1 zimmer in Kamala, Thailand
Studio 1 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 3/6
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Suitable for: Suitable for those who want to enjoy luxury …
$293,587
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Studio 1 zimmer in Pa Tong, Thailand
Studio 1 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 7/7
To the sea 530 m, Income guarantee, Full furnitureAbout the complex:The complex includes 3 b…
$116,870
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Studio 1 zimmer in Kathu, Thailand
Studio 1 zimmer
Kathu, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 379 m²
Stockwerk 7/8
Free round-trip tickets to Phuket!* Who is it for: The project is ideal for family living, …
$71,469
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Studio 1 zimmer in Kathu, Thailand
Studio 1 zimmer
Kathu, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 376 m²
Stockwerk 7/8
Free round-trip tickets to Phuket!* Who is it for: The project is ideal for family living, …
$62,284
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Studio 1 Schlafzimmer in Kathu, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Kathu, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Etagenzahl 8
Luxus-Apartments im Herzen von PhuketDieses risikoarme Kondominium, auf einer Fläche von 6 P…
$69,680
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Studio 1 zimmer in Kathu, Thailand
Studio 1 zimmer
Kathu, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Stockwerk 3/8
Free round-trip tickets to Phuket!* Who is it for: D Condo Reef Phuket is an excellent choic…
$57,060
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Studio 1 zimmer in Kamala, Thailand
Studio 1 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 5/5
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Best for: Ideal for those looking to combine a beach holid…
$185,460
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Studio 1 zimmer in Kamala, Thailand
Studio 1 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 4/5
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Best for: Ideal for those looking to combine a beach holid…
$166,384
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Studio 1 zimmer in Pa Tong, Thailand
Studio 1 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 4/7
530 meters to the sea, Income Guarantee, Fully Furnished About the Complex: The complex incl…
$97,220
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Studio 1 zimmer in Pa Tong, Thailand
Studio 1 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 7/7
To the sea 530 m, Income guarantee, Full furnitureAbout the complex:The complex includes 3 b…
$98,177
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Studio 1 zimmer in Kamala, Thailand
Studio 1 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/5
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Best for: Ideal for those looking to combine a beach holid…
$182,929
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Immobilienangaben in Kathu, Thailand

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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