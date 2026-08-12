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Studio-Wohnungen in Provinz Phuket, Thailand

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Choeng Thale
231
Rawai
80
Sakhu
23
Karon
43
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443 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
UP UP
Studio 1 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/7
Privates Resort mit Bergblick, Hotelmanagement und haustierfreundlichem Konzept!Das Momentum…
$172,773
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Studio in Rawai, Thailand
Studio
Rawai, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 3/7
Ready-made Studio in einem Premium-Komplex in Phuket!Zuweisung vom Eigentümer!Ein seltenes A…
$157,017
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Studio 1 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 2/7
Studio-Wohnung im Oberteil-Projekt A bestehend aus zwei siebengeschossigen Gebäuden. Der Kom…
$224,151
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/6
$174,376
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Studio 1 Schlafzimmer in Rawai, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Rawai, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 2/8
Studiowohnung in einem luxuriösen Anlagekomplex. Wohnungen dieser Art befinden sich auf sieb…
$165,845
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Studio 1 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/4
Studio-Wohnung in einem Kondominium im Bau und ist ein gemütliches und modernes Gehäuse, ide…
$262,204
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 2/6
🏝 Verkauf von Immobilien in Phuket direkt vom Entwickler SID Thailand – keine Provision!Das …
$112,914
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 3/6
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Mom…
$174,335
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Studio in Provinz Phuket, Thailand
Studio
Provinz Phuket, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Etagenzahl 8
Eine einzigartige Gelegenheit, in stilvolle und moderne Apartments im Herzen von Bang Tao zu…
$103,509
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Studio in Provinz Phuket, Thailand
Studio
Provinz Phuket, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Etagenzahl 7
Investitionsattraktionen auf der malerischen Insel Phuket! Einkommen von 7%!Die Installation…
$81,925
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Studio in Provinz Phuket, Thailand
Studio
Provinz Phuket, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Etagenzahl 7
Eine attraktive Investitionsmöglichkeit! Ausbeute: von 6% pro Jahr!Installationen verfügbar!…
$110,451
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 3/7
Kostenlose Tickets nach Phuket und Back! *Für wen es ist:Dieses Projekt ist ideal für Invest…
$173,433
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Studio 1 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/7
VIP Tropika-Komplex befindet sich in einem der renommiertesten Gegenden von Phuket - Bang Ta…
$169,003
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Studio 1 zimmer in Kamala, Thailand
Studio 1 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 5/7
🌴 Resort-Stil Wohnanlage in der Nähe von Kamala BeachEine moderne Wohnanlage, nur 4 Minuten …
$117,126
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Studio in Provinz Phuket, Thailand
Studio
Provinz Phuket, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Etagenzahl 7
Einzigartige Gelegenheit, in Luxus-Wohnungen auf der Insel Phuket mit hohem Ertragspotenzial…
$102,521
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Studio 1 Schlafzimmer in Sakhu, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Sakhu, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 5/5
Die Studiowohnung im 5. Stock des Sea Heaven Condominiums ist Phase 2.1, die im Mai 2023 in …
$221,928
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Studio 1 Schlafzimmer in Thalang, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Thalang, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
Stockwerk 2/8
Studio-Wohnung in einem modernen Kondominium, das eine große Auswahl an Annehmlichkeiten für…
$111,186
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Studio 1 Schlafzimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 2/8
Die 28 qm große Studiowohnung im zweiten Stock des Serene Condominiums spiegelt die Umweltpr…
$182,249
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 5/8
Studio-Eigentumswohnung 26,3 m² im 8. Stock. Einheitsnummer B815 im Projekt So Lagoon Cherng…
$99,574
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Studio in Rawai, Thailand
Studio
Rawai, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/7
Ein Low-Risiko-Kondominium im südlichen Phuket bietet Resort-Stil Einrichtungen, flexible Ei…
$132,000
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1/5
Bellevue Beachfront ist eine exklusive Strandwohnung direkt am Layan Beach, einer der renomm…
$285,000
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Studio 1 zimmer in Kamala, Thailand
Studio 1 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2/6
Fertigstellung des Baus im Dezember 2026
$322,000
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Studio in Provinz Phuket, Thailand
Studio
Provinz Phuket, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Etagenzahl 7
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit im Herzen von Phuket ist eine stilvolle Wohnung, d…
$174,544
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Studio 1 Schlafzimmer in Sakhu, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Sakhu, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/5
Studiowohnung im 2. Stock des Sea Heaven Condominiums - Phase 2.2 Die Wohnung ist voll möbli…
$225,268
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Studio 1 Schlafzimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 4/7
Die Studiowohnung befindet sich im vierten Stock des Komplexes. Es wird mit Reparaturen und …
$232,602
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5/6
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Mom…
$174,349
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/6
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Mom…
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Studio 2 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Studio 2 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/7
New studio for sale in the heart of Bang Tao. This offer is for those who want to live in th…
$102,100
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Studio 2 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Studio 2 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/7
An ergonomic studio for sale in a new project created for those who appreciate the aesthetic…
$121,457
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Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
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Fläche 36 m²
Stockwerk 1/6
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