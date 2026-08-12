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Studio-Wohnungen am See in Thailand

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Pattaya
22
Provinz Phuket
443
Choeng Thale
231
Chon Buri
126
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13 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/6
$174,376
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 3/6
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$174,335
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/6
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Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 36 m²
Stockwerk 1/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 36 m²
Stockwerk 4/6
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Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 44 m²
Stockwerk 5/6
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Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 44 m²
Stockwerk 4/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 36 m²
Stockwerk 3/6
$174,363
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 36 m²
Stockwerk 5/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
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Fläche 36 m²
Stockwerk 5/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 44 m²
Stockwerk 6/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
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Fläche 36 m²
Stockwerk 6/6
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