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Studio-Wohnungen in Pa Tong, Thailand

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4 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 2/5
Studio-Wohnung in einem Kondominium auf Patong, das im Dezember 2015 abgeschlossen wurde. Di…
$262 399
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Studio 1 zimmer in Pa Tong, Thailand
Studio 1 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 7/7
To the sea 530 m, Income guarantee, Full furnitureAbout the complex:The complex includes 3 b…
$98 177
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Studio 1 zimmer in Pa Tong, Thailand
Studio 1 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 4/7
530 meters to the sea, Income Guarantee, Fully Furnished About the Complex: The complex incl…
$97 220
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Studio 1 zimmer in Pa Tong, Thailand
Studio 1 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 7/7
To the sea 530 m, Income guarantee, Full furnitureAbout the complex:The complex includes 3 b…
$116 870
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