Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Rawai
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Rawai, Thailand

Stadthaus Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Rawai, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
Etagenzahl 2
Das Projekt befindet sich im Süden der Insel Phuket, in der ruhigen Nachbarschaft von Rawai,…
$274,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
50 Lemons
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Reihenhaus 4 zimmer in Rawai, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Das Erdgeschoss überblickt den Park und ist nur wenige Meter vom Strand Nai Harn entfernt - …
$337,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
50 Lemons
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Reihenhaus 3 zimmer in Rawai, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Stockwerk 2/2
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket verschenken!*Für wen es geeignet ist: VIP Galaxy Rawai …
$657,965
Eine Anfrage stellen
OneOne
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Rawai, Thailand

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen