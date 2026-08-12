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Reihenhaus 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 337 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Stadthaus in einem Gated Complex mit direktem Zugang zum…
$1,05M
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Immobilienangaben in Provinz Phuket, Thailand

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