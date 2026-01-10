Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Stadthäuser in Thep Krasatti, Thailand

Thalang
3
3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Thalang, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Etagenzahl 2
In der Nähe der International School UWC
$291,000
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
50 Lemons
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Reihenhaus 3 zimmer in Thalang, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Stockwerk 3/3
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Am besten geeignet für: Ideal für alle, d…
$664,570
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Thalang, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 352 m²
Stockwerk 3/3
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Am besten geeignet für: Ideal für alle, d…
$733,025
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Thep Krasatti, Thailand

