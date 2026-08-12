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Reihenhaus mit Garten kaufen in Provinz Phuket, Thailand

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Choeng Thale
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Reihenhaus in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
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Reihenhaus 4 zimmer in Si Sunthon, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Si Sunthon, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
Neues Projekt! Pre-sale!Stilvolles zweistöckiges Stadthaus im Stadtteil Bang Tao. Dies ist e…
$277,705
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Reihenhaus 4 zimmer in Sakhu, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Stadthaus im Norden von Phuket, in einer ruhigen grünen Gegend in der Nähe …
$190,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Verkaufsstart - der beste Preis!Modernes Stadthaus in einem neuen Komplex von einem zuverläs…
$293,072
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Reihenhaus in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 2
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$309,640
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Reihenhaus in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 262 m²
Etagenzahl 2
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$521,830
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Reihenhaus in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
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$321,300
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Immobilienangaben in Provinz Phuket, Thailand

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