Wohnungen mit Bergblick kaufen in Provinz Phuket, Thailand

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Phuket
35
Choeng Thale
3846
Rawai
1209
Si Sunthon
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81 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 36 m²
Stockwerk 2/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
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Fläche 44 m²
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Wohnung 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/6
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Wohnung 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 4/6
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Wohnung 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
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Fläche 51 m²
Stockwerk 5/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
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Fläche 36 m²
Stockwerk 5/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
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Fläche 44 m²
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Wohnung 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
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Fläche 51 m²
Stockwerk 3/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
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Fläche 36 m²
Stockwerk 1/6
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Wohnung 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
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Fläche 51 m²
Stockwerk 3/6
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Wohnung 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
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Fläche 51 m²
Stockwerk 6/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
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Fläche 36 m²
Stockwerk 4/6
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Wohnung 2 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 42 m²
Stockwerk 2/7
Moderne 1-Zimmer-Wohnung in einem neuen Komplex in der renommierten Gegend von Cherngtalay (…
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
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Fläche 44 m²
Stockwerk 5/6
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
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Fläche 44 m²
Stockwerk 4/6
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Wohnung 3 zimmer in Karon, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 66 m²
Etagenzahl 8
Wohnsiedlung – Kata Beach, Karon, Mueang Phuket, Phuket, Thailand
$178,815
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 36 m²
Stockwerk 3/6
$174,363
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Wohnung 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 5/5
SkyPark Laguna - ein Projekt des Entwicklers Laguna Phuket - ist eine der bekanntesten Entwi…
$225,225
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Wohnung 1 zimmer in Thalang, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 3/7
$109,650
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Wohnung 3 zimmer in Karon, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Etagenzahl 8
Wohnsiedlung – Karon, Mueang Phuket, Phuket, Thailand
$187,815
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Wohnung 2 zimmer in Thalang, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 37 m²
Stockwerk 2/7
Present   The latest project on the coast of Bang Tao, Phuket. Exclusive location: next to…
$139,171
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Studio in Choeng Thale, Thailand
Studio
Choeng Thale, Thailand
Fläche 36 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
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Wohnung 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
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Fläche 48 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Bang Tao Strand, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
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Wohnung 2 zimmer in Thalang, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Thalang, Thailand
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Fläche 30 m²
Stockwerk 3/7
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Wohnung 2 zimmer in Karon, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 2
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Fläche 55 m²
Stockwerk 1/8
Neue 2-Zimmer-Wohnung, 55,2 m², in einer Eigentumswohnung VIPKaron,   ein Wohnkomplex in Phu…
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Wohnung 5 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 5 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 547 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Layan Beach, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
$1,79M
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Wohnung 2 zimmer in Karon, Thailand
Wohnung 2 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 6
Wohnsiedlung – Karon, Mueang Phuket, Phuket, Thailand
$125,458
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Wohnung 1 zimmer in Thalang, Thailand
Wohnung 1 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 3/7
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Wohnung 2 zimmer in Thalang, Thailand
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Thalang, Thailand
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Fläche 30 m²
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
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