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Wohnungen am Meer in Provinz Phuket, Thailand

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Phuket
35
Choeng Thale
3846
Rawai
1209
Si Sunthon
563
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380 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
LAY23105 Diese Wohnung mit Meerblick ist eine ausgezeichnete Option für Käufer, die mehr Wo…
$271,064
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
PAT22672 Treten Sie in die Welt der Smart-Eigentum investieren mit dieser einzigartigen Mit…
$106,157
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pa Khlok, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$244,230
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
PAT23074 Mit einer Gesamtfläche von 178,84 qm bietet dieses Duplex mit zwei Schlafzimmern d…
$725,455
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 294 m²
PAT6507 Luxusvilla in der berühmten Gegend der Insel - Patong. Dieses Resort ist umgeben vo…
$990,909
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 1
Fläche 85 m²
LAY6909 Nur für Investitionen!Ein neues stilvolles Projekt von Boutique-Villen in Phuket mi…
$392,039
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Wohnung in Choeng Thale, Thailand
Wohnung
Choeng Thale, Thailand
Fläche 33 m²
CHE5341 Windows dieser Ein-Schlafzimmer-Wohnung mit Blick auf schöne Berge und diese Aussic…
$84,926
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 161 m²
KAM5518 Vier benachbarte Einheiten im vierten Stock wurden zu einem einzigen expansiven Lay…
$660,027
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 500 m²
SUR7266 Es ist eine luxuriöse Villa in herrlicher Lage, nur wenige Minuten vom Ufer entfern…
$2,42M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 450 m²
LAY6598 Luxuriöse Komplex von privaten Villen in der Region Layan. Der Hauptvorteil dieses …
$1,45M
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 5 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 816 m²
KAM6523 Luxuriöse Villa zum Verkauf in einem bewachten Komplex mit Panoramablick auf das Me…
$5,83M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 325 m²
SUR22148 Im Herzen von Phuket gelegen, bietet diese außergewöhnliche Villa 325 Quadratmeter…
$1,06M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Rawai, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 721 m²
RAW22513 Diese außergewöhnliche Villa bietet Panoramablick auf das Meer und einen ruhigen R…
$6,06M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
PAT22106 Entdecken Sie moderne Raffinesse in diesem 3-Zimmer-Apartment in Patong. Gemütlich…
$750,075
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Ratsada, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ratsada, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
PHU22652 Diese stilvolle 4-Zimmer-Villa bietet die perfekte Mischung aus Raum, Komfort und …
$455,566
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Si Sunthon, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
BAN22715 Spezifikationen:Entwickelt von Gaona Phuket Co., Ltd, bietet dieses moderne Wohnpr…
$471,760
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Chalong, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Chalong, Thailand
Schlafräume 4
Fläche 700 m²
CHA6911 Ihr eigenes Zuhause auf der Insel zu besitzen, ist ein Traum, der für viele wahr wi…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 1
Fläche 196 m²
KAM5313 Nur 100 Meter zum Strand!Diese exklusive Entwicklung bietet eine einzigartige Kombi…
$1,51M
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/6
$174,376
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Pa Khlok, Thailand
Wohnung 5 Schlafzimmer
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 662 m²
AOP7097 Wenn Sie von Luxus und Ruhe in einem atemberaubenden natürlichen Bereich träumen, s…
$3,63M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
PAT22104 Entdecken Sie moderne Raffinesse in diesem Apartment mit 1 Schlafzimmer in Patong.…
$233,373
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pa Khlok, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 3
Fläche 350 m²
CAP5363 Diese einzigartige 2-stöckige Villa befindet sich auf einem Hügel mit Blick auf die…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
LAG22778 Diese 131 m2 große Drei-Zimmer-Residenz im 4. Stock bietet eine raffinierte Kombin…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Karon, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 398 m²
KAT4199 Günstig gelegen auf einer privaten erhöhten Lage mit Blick auf das kosmopolitische …
$2,28M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Karon, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Karon, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
KAT22411 Entdecken Sie Ihren perfekten Küstenretreat in diesem eleganten Zwei-Zimmer-Kondom…
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Wohnung 6 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 907 m²
KAM5544 6 Schlafzimmer, 9 BadezimmerBlick aufs Meer und Dschungel750 m2 tropischer Garten54…
$2,42M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Si Sunthon, Thailand
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Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 215 m²
BAN22714 Spezifikationen:Entwickelt von Gaona Phuket Co., Ltd, bietet dieses moderne Wohnpr…
$413,712
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
BAN21867 Entdecken Sie unvergleichlichen Luxus leben in diesem Kondominium in Bang Tao, str…
$206,936
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Wichit, Thailand
Wohnung 5 Schlafzimmer
Wichit, Thailand
Schlafräume 5
Fläche 980 m²
PAN21936 Diese expansive Villa mit einer opulenten Residenz, die luxuriöses Wohnen verkörpe…
$6,60M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Karon, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Karon, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 660 m²
KAR22394 Diese 4-Zimmer-Meerblick-Villa bringt einen raffinierten Lebensstil zum Herzen von…
$1,48M
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Eigenschaftstypen in Provinz Phuket

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1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

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