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Penthäuser in Provinz Phuket, Thailand

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Choeng Thale
67
Rawai
19
Si Sunthon
7
Karon
4
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107 immobilienobjekte total found
Penthouse 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Stockwerk 1/3
Hervorragender Panoramablick auf das grenzenlose Meer in der prestigeträchtigen Region Layan.
$734,000
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Penthouse 3 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Penthouse 3 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 488 m²
Stockwerk 4/4
Seaview Residences: Atemberaubendes Penthouse mit privater Terrasse und Pool
$5,56M
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Penthouse in Rawai, Thailand
Penthouse
Rawai, Thailand
Fläche 140 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$837,060
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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TekceTekce
Penthouse in Rawai, Thailand
Penthouse
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Stockwerk 8/8
Nur zwei Wohnungen dieser Art sind verfügbar. Die Wohnungen befinden sich im achten Stock de…
$651,640
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Penthouse 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 768 m²
Stockwerk 4/4
Das letzte verfügbare Penthouse am Strand mit Panoramablick auf das Meer, einem privaten Poo…
$10,37M
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Penthouse 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 735 m²
Penthouse mit Panoramablick auf das Meer | Naithon BeachAußergewöhnliche Ebene des Luxus der…
$3,97M
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Penthouse 2 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Penthouse 2 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 102 m²
Stockwerk 4/5
Phuket- und Hin- und Rückflugtickets als Geschenk!*Für wen ist es geeignet: Ideal für alle, …
$421,093
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Penthouse 2 zimmer in Karon, Thailand
Penthouse 2 zimmer
Karon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 5/8
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!* Für wen es ist: Das Projekt VIP Karon ist per…
$629,573
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Penthouse 3 zimmer in Rawai, Thailand
Penthouse 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 253 m²
Stockwerk 1/1
Luxus 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf mit Designer-Reparaturbereich von 252,8 qm.m. Die Wohnung…
$501,519
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Penthouse 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 228 m²
Stockwerk 7/7
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Who it’s for: Diamond Condominium Phuket is ideal for fami…
$923,078
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Penthouse 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 7/7
We are introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surround…
$381,000
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Penthouse 3 zimmer in Pa Tong, Thailand
Penthouse 3 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: For luxury home seekers with stun…
$1,05M
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Penthouse 4 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Penthouse 4 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 169 m²
Stockwerk 4/6
400 m from Surin Beach, Reliable Developer About the Complex: A luxury class complex that …
$818,794
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Penthouse 5 zimmer in Pa Tong, Thailand
Penthouse 5 zimmer
Pa Tong, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 453 m²
Stockwerk 3/3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!* Für wen ist es: Für Suchende luxuriöser Unter…
$1,81M
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Penthouse 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 3/7
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for those who value luxury and n…
$401,948
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Penthouse 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Stockwerk 6/7
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Who it’s for: Diamond Condominium Phuket is ideal for fami…
$703,551
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Penthouse in Choeng Thale, Thailand
Penthouse
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Preis auf Anfrage
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Penthouse 2 zimmer in Si Sunthon, Thailand
Penthouse 2 zimmer
Si Sunthon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Stockwerk 3/4
Income guaranteeAbout the complex:Phuket's only marina with 5 gold anchors offers luxurious …
$468,208
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Penthouse 3 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Penthouse 3 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 7/7
The most anticipated sales start on Phuket Island in 2024! Sales start in the 20s of Octobe…
$538,060
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Penthouse 4 zimmer in Si Sunthon, Thailand
Penthouse 4 zimmer
Si Sunthon, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 263 m²
Stockwerk 3/4
Income guaranteeAbout the complex:Phuket's only marina with 5 gold anchors offers luxurious …
$1,62M
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Penthouse 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 371 m²
Stockwerk 3/4
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen ist es:Dieses erstklassige Strandpr…
$1,93M
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Penthouse 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 293 m²
Stockwerk 4/5
Freikarten nach Phuket und zurück!* Für wen es geeignet ist: Helles Phuket ist ideal für di…
$994,861
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Penthouse 2 zimmer in Si Sunthon, Thailand
Penthouse 2 zimmer
Si Sunthon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Stockwerk 3/4
Income guaranteeAbout the complex:Phuket's only marina with 5 gold anchors offers luxurious …
$468,208
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Penthouse 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Stockwerk 5/7
1 bedroom condo 28,3 sq.m. on the 8 floor. Unit number B827 in project So Lagoon Cherngtalay…
$922,659
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Penthouse 1 zimmer in Rawai, Thailand
Penthouse 1 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 3/7
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The project is ideal for those lo…
$359,165
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Penthouse 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Stockwerk 3/4
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen ist es: Garrya Residences Phuket is…
$1,94M
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Penthouse 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Stockwerk 3/3
Phuket- und Hin- und Rückflugtickets als Geschenk!*Für wen ist es geeignet: Ideal für alle, …
$1,74M
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Penthouse 3 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Penthouse 3 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Stockwerk 4/8
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's suitable for: Ideal for those seeking luxur…
$857,340
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Penthouse in Choeng Thale, Thailand
Penthouse
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Preis auf Anfrage
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Penthouse 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Penthouse 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 184 m²
Stockwerk 4/7
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Who it’s for: Diamond Condominium Phuket is ideal for fami…
$640,821
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Immobilienangaben in Provinz Phuket, Thailand

mit Garage
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