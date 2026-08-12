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Eigentumswohnungen in Provinz Phuket, Thailand

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Choeng Thale
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Rawai
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Si Sunthon
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Sakhu
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Condo in Choeng Thale, Thailand
Condo
Choeng Thale, Thailand
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Fläche 95 m²
The Zero Bang Tao ist eine zukunftsweisende Kondominium-Investition im begehrten Bang Tao Be…
$377,558
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Condo 2 zimmer in Chalong, Thailand
Condo 2 zimmer
Chalong, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 28 m²
Ein neuer Wohnkomplex, der von der weltbekannten Hotelmarke Wyndham verwaltet wird, bietet P…
$78,942
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Condo in Kamala, Thailand
Condo
Kamala, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Oceana Kamala ist eine zeitgenössische Kondominium-Entwicklung in Kamala, Phuket, anerkannt …
$172,610
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Condo in Choeng Thale, Thailand
Condo
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Das Title Heritage Bang-Tao ist eine große Wohnentwicklung am Bangtao Beach von Phuket und b…
$343,174
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Condo in Choeng Thale, Thailand
Condo
Choeng Thale, Thailand
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Fläche 82 m²
The AquaDeveloper:Boat Pattana Co., Ltd. (est. 2009, erfahrener Phuket-Entwickler hinter Boa…
$504,668
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Condo in Si Sunthon, Thailand
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Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 1
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Fläche 31 m²
Arise Vibe Phuket – Thalang ProjektübersichtArise Vibe ist ein Kondominium-Projekt in der si…
$91,783
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Condo in Kamala, Thailand
Condo
Kamala, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Die Residences im InterContinental Phuket Resort bieten einen luxuriösen Lebensstil am Stran…
$797,979
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Condo in Choeng Thale, Thailand
Condo
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
The Zero Bang Tao ist eine zukunftsweisende Kondominium-Investition im begehrten Bang Tao Be…
$138,582
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Condo in Rawai, Thailand
Condo
Rawai, Thailand
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Fläche 57 m²
Projektübersicht: Dominion RawaiDominion Rawai ist ein modernes Kondominium-Projekt an der s…
$266,938
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Condo in Choeng Thale, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
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Fläche 82 m²
Das Ozone Condominium ist eine moderne Luxus-, Low-Risiko-Entwicklung im renommierten Bangta…
$339,973
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Condo in Choeng Thale, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
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Fläche 120 m²
Das Title Heritage Bang-Tao ist eine große Wohnentwicklung am Bangtao Beach von Phuket und b…
$643,322
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Condo in Choeng Thale, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 58 m²
The Zero Bang Tao ist eine zukunftsweisende Kondominium-Investition im begehrten Bang Tao Be…
$235,019
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Condo 2 zimmer in Kathu, Thailand
Condo 2 zimmer
Kathu, Thailand
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Fläche 30 m²
Dcondo Cove Phuket is a new residential complex from developer Sansiri, one of Thailand's mo…
$83,345
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Condo in Choeng Thale, Thailand
Condo
Choeng Thale, Thailand
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Anzahl der Badezimmer 1
Sudara ist eine Luxus-Kondominium-Entwicklung in der Nähe von Bangtao Beach, einer der längs…
$318,822
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Condo in Kamala, Thailand
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Kamala, Thailand
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Fläche 32 m²
Oceana Kamala ist eine zeitgenössische Kondominium-Entwicklung in Kamala, Phuket, anerkannt …
$134,418
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Condo in Choeng Thale, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Hier eine Zusammenfassung mit Schlüsselvorteilen für das Projekt Artrio Bang-Tao auf der Gru…
$131,343
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Condo 2 zimmer in Rawai, Thailand
Condo 2 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Next Point Condominium is a modern, next-generation investment project located in the pictur…
$164,549
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Condo in Karon, Thailand
Condo
Karon, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Das Balance by the Beach ist ein Luxus-Kondominium-Projekt auf der Kata Road in Karon, Phuke…
$253,190
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Condo 2 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Condo 2 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 2
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Ready-to-move apartments with furniture and appliances in the Laya Resort & Radisson Blu hot…
$218,176
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Condo 2 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Condo 2 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2/3
Ready Lösung für Wohnen oder Investitionen! Die Wohnung ist komplett eingerichtet und mit Pr…
$118,700
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Condo in Choeng Thale, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
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Fläche 30 m²
Das Title Heritage Bang-Tao ist eine große Wohnentwicklung am Bangtao Beach von Phuket und b…
$165,635
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Condo in Karon, Thailand
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Karon, Thailand
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Fläche 37 m²
Das Balance by the Beach ist ein Luxus-Kondominium-Projekt auf der Kata Road in Karon, Phuke…
$162,985
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Choeng Thale, Thailand
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The Zero Bang Tao ist eine zukunftsweisende Kondominium-Investition im begehrten Bang Tao Be…
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Condo in Choeng Thale, Thailand
Condo
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
Laguna Beachside liegt innerhalb von Laguna Phuket und nur wenige Schritte vom Strand Bangta…
$850,356
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Condo 1 zimmer in Rawai, Thailand
Condo 1 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Die neue Anlage am Strand von Rawai bietet Apartments mit geräumigen Terrassen, ideal kombin…
$141,697
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Condo 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Condo 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Botanica Hythe is a premium vertical villa residential complex located in an exclusive area …
$525,093
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Condo 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Condo 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 4/7
Ready-to-move apartments with furniture and appliances in the Laya Resort & Radisson Blu hot…
$134,894
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Condo
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Canvas Cherngtalay ist eine neue Luxus-Kondominium-Entwicklung im Herzen von Cherngtalay, Ph…
$303,787
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Choeng Thale, Thailand
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Fläche 51 m²
SERENE ist eine moderne Wohnentwicklung in Phuket, konzentriert auf minimalistische skandina…
$241,920
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Condo
Kamala, Thailand
Schlafräume 2
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Fläche 168 m²
Das Element von Anocha ist ein luxuriöses, risikoarmes Kondominium in Kamala, Phuket. Die En…
$981,831
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