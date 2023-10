Pattaya, Thailand

von €118,163

Kapitulation vor: 2026

TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Riviera Malibu ist ein einzigartiger Komplex, der ein luxuriöses Hochhaushotel mit einer begrenzten Anzahl von Wohnwohnheimen ist. Der Komplex befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend von Pratumnak Soi 3, nur 3 Gehminuten vom Meer entfernt! Privathäuser befinden sich vom 15. bis 26. Stock und bieten einen 100% igen Meerblick. Wohnungseigentümer können die Infrastruktur und den Service des Hotels frei nutzen. Alle Apartments werden mit hochwertigen Möbeln und Dekorationen gemietet, die für einen komfortablen Aufenthalt komplett bereit sind. Auf den Etagen von 5-14 befinden sich 148 Hotelzimmer. Das Projekt zielt darauf ab, den Bewohnern einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Umgebung zu bieten und gleichzeitig ein hohes Maß an Privatsphäre zu gewährleisten. Ort: Der Komplex befindet sich in 389/7 Phra Tam Nak 5, Stadt Pattaya, Bezirk Bang Lamung, Chon Buri 20150, Thailand. In der Nähe des Hotels befinden sich viele Restaurants, Geschäfte und Boutiquen. Die nächste medizinische Einrichtung ist nur 2,5 km entfernt und in 6 Minuten erreichbar. Der internationale Flughafen U-Tapao-Rayong-Pattaya liegt 45 km von der Riviera Malibu entfernt. Die Fahrzeit beträgt ca. 51 Autominuten. Nur 5 Gehminuten entfernt befindet sich einer der besten Strände der Region. Ausstattung: - Gemeinschaftspool - Whirlpool - Sauna - Kinderbecken - Golfsimulator - Öffentlicher Garten - Fitness - Allgemeines Fitnessstudio - Empfang / Lobby - Wäscheservice / chemische Reinigung - Sicherheit rund um die Uhr - Videoüberwachung - Parken - Aufzug Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in Thailand erzählen. Wir werden für jede Anfrage Immobilien finden, zeigen und beim Erwerb helfen! Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!