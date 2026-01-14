Wohnkomplex RAWAYANA Ravayana

Projekt - Ravayana

Phuket Island ( Thailand )

❖ Kosten:

Apartments - Studios ab 37,60 m ² ab 140.000 $

1-Zimmer-Wohnung von 72,60 m ² von 309K $

2-Zimmer-Wohnung von 62,60 m ² von 230K $ und

2-Zimmer-Wohnung von 71,20 m ² mit individuellem Zugang zum Pool ab 324K $

Andere Bereiche können ebenfalls erworben werden.

* In Phuket ändern sich die Kosten proportional zu den Phasen der geleisteten Arbeit. Je näher das Projekt an der Abschlussphase liegt, desto höher sind die Kosten. Der Wert kann sich je nach Wechselkurs ebenfalls ändern. Überprüfen Sie den aktuellen Preis zusätzlich.

** Die hier vorgestellten Wohnungen sind ein Vorschlag des Entwicklers. Wir können Ihnen immer eine profitable Wiederverkaufsoption finden.

❖ Baudatum 1. Quartal 2025.

❖ Die Entfernung zum Meer beträgt 30 Meter nach Ravai.

❖ Garantiertes Einkommen - von 7% bis 3 Jahren

Bei einem Wohnungspreis von 140.000 $ beträgt das Jahreseinkommen 9,8.000 $.

❖ Eigentumsformular - Ihre Freehold / Leasehold-Auswahl.

❖ Installation für die Bauzeit

Individuelle Zahlungs- und Ratenzahlungsbedingungen werden zusätzlich besprochen.

Unsere Aufgabe ist es, am Verhandlungstisch die besten Bedingungen für Sie zu finden.

❖ Ferntransaktion möglich

❖ Critolutolut-Zahlung möglich

❖ Jährlicher Kostenanstieg für Immobilien auf der Insel = 3-10% ( aufgrund von Landknappheit und Baubeschränkungen )

❖ Inflation in Thailand - weniger als 1%

❖ Weltklasse-Rettort das ganze Jahr über, hier hat die Nachfrage nach Miete immer das Angebot übertroffen.

❖ Beim Kauf von Immobilien mit einem Gesamtwert von 350.000 $ beantragen wir ein Anlegervisum für einen Zeitraum von 5 Jahren.

? Exklusive Eigentumswohnung 30 Meter vom Strand entfernt. Entlang der Promenade gibt es viele Bars und Restaurants. Big Buddha 30 Autominuten entfernt.

? 4500 KV.M. INFRASTRUKTUREN

Einkaufszentrum, Supermarkt, Sportkomplex und Fitnessraum, 3 Pools mit Panoramablick auf das Meer, Trampolinzentrum, Schule und Kindergarten

? Das einzigartige Konzept des Projekts macht es zur Attraktion der gesamten Ravai-Region. Immobilien haben unabhängig von der Jahreszeit ein hohes Mietpotential.

❖ Der Komplex verfügt über 25 Premium-Villen, eine Premium-Eigentumswohnung für 140 und 60 Apartments.

❖ Ein festes Einkommen von 7% für 5 Jahre ( nur für Wohnungen des Typs D ) wird 30 Tage nach vollständiger Zahlung berechnet. Eigenbedarf: 15 Tage in der Hochsaison oder 30 Tage in der Nebensaison.

❖ Das Mietpoolprogramm für die verbleibenden Einheiten – 40% der Einnahmen für den Investor, 60% der Verwaltungsgesellschaft, deckt von seinem Anteil alle Ausgaben ab. Projizierte Ausbeute: 5-10% pro Jahr. Einkommen nach Lieferung des Komplexes.

Ravai

Standorte Vorteile:

Die größte Grafschaft von Phuket

Das Hotel liegt im Süden der Insel

Beliebt bei Expats und Winterarbeitern

Bequeme Zugänglichkeit des Verkehrs

Strände Naykharn, Yanui, Ao San, Ravai

5 km zum Chalong Pier

40 km zum internationalen Flughafen

Projektinfrastruktur in Ravai

Einkaufszentrum: Lebensmittel-Supermarkt und Kinder-Supermarkt

Sportkomplex und Fitnessstudio

Tennisplatz

3 Gemeinschaftspools mit Panoramablick auf das Meer

Private International School ( Cambridge )

Privater Kindergarten

Kindervergnügungspark und Trampolinzentrum

Professionelle Verjüngungsklinik

Restaurants und British Pub

SPA und Kosmetologie

Tiefgarage

Verfahren zur Verarbeitung einer Transaktion:

Reservierung ( Anzahlung / Anzahlung ) - ab 3K $

*Summa ist im Wert der Eigenschaft enthalten.

**Nicht erstattbare Anzahlung

Wenn Sie nicht in Thailand sind, wird der Vertrag innerhalb von 15 bis 20 Tagen persönlich an Sie geliefert. Sie erhalten 3 Sätze, die Sie unterschreiben müssen, und 2 davon werden zurückgeschickt. Aufgrund des Vertrags erfolgt die erste Zahlung per Überweisung auf das thailändische Konto des Entwicklers. Nachfolgende Zahlungen erfolgen gemäß dem im Vertrag festgelegten Zeitplan.

Weitere Zahlung gemäß dem Zeitplan im Vertrag

Zusätzlich ( separat nach 100% Zahlung ) bezahlt:

Eigentumsregistrierung:

Eigentum - 6,3%

Pacht - 1,1%

Installation von Wasser und Lichtzählern

Jährliche Zahlungen:

Gemeinsame Gebiete bedienen

Überholung

? DER VORSCHLAG FÜR DAS LEBEN KANN MEHR ÜBER PROSPEKTE UND GELEGENHEITEN FÜR INVESTITIONEN BEI DISAPPEARANCE IM KURS WISSEN