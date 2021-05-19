Wohnkomplex THE CUBE AMAZE

Eine einzigartige Gelegenheit, in ein modernes Kondominium in sonniges Phuket zu investieren, perfekt für persönliches Wohnen und Mieten!
Installation!
Das Projekt CUBE AMAZE besteht aus zwei siebengeschossigen Kondominien mit moderner Infrastruktur für ein komfortables und komfortables Leben auf der Insel.
Ausstattung: geräumiger Pool, Loungebereich, Dachgarten, Fitnessraum, gepflegter Garten, Wäscherei, Parkplatz, Rund-um-die-Uhr-Sicherheit und Videoüberwachung.
Ort:
- in der Nähe des Denkmals der zwei Schwestern am Kreisverkehr auf der Thepkasattri Road;
- Entfernung zum Strand Bang Tao - 9 km;
- zum Strand Surin - 11 km;
- Robinson Lifestyle Einkaufszentrum erreichen Sie in 5 Minuten;
Die Porto de Phuket und die Boat Avenue erreichen Sie nach einer 10-minütigen Fahrt.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.