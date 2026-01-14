Wohnkomplex AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

Anlage! Umsatz von 7%!
Installation!
Möbel im Preis inbegriffen
Schöne Aussicht auf das Meer!
AYANA Die Höhen sind umgeben von Nationalparks und tropischer Vegetation, in der Nähe des berühmten Strandes Bang Tao. Es ist ein abgelegenes Paradies mit einfachem Zugang zu allen Annehmlichkeiten der Stadt.
Ausstattung: 3 Swimmingpools und Wasserfall, Coworking-Bibliothek, Kinderspielplatz, Kinderzimmer, Fitnessstudio, Sauna, Lobby.
Ort:
- Layan Beach, 3 Minuten.
- Laguna Phuket, 5 Minuten;
- Golfplatz Laguna, 5 Minuten;
- Boat Avenue, 10 Minuten.
- Porto de Phuket, 10 Minuten.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!