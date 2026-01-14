Wohnkomplex AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

  1. Realting.com
Choeng Thale, Thailand
$240,543
$240,543
$141,185
22
ID: 19957
Letzte Aktualisierung: 29.01.26

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Choeng Thale

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Über den Komplex

Русский Русский

Anlage! Umsatz von 7%!

Installation!

Möbel im Preis inbegriffen

Schöne Aussicht auf das Meer!

AYANA Die Höhen sind umgeben von Nationalparks und tropischer Vegetation, in der Nähe des berühmten Strandes Bang Tao. Es ist ein abgelegenes Paradies mit einfachem Zugang zu allen Annehmlichkeiten der Stadt.

Ausstattung: 3 Swimmingpools und Wasserfall, Coworking-Bibliothek, Kinderspielplatz, Kinderzimmer, Fitnessstudio, Sauna, Lobby.

Ort:

- Layan Beach, 3 Minuten.

- Laguna Phuket, 5 Minuten;

- Golfplatz Laguna, 5 Minuten;

- Boat Avenue, 10 Minuten.

- Porto de Phuket, 10 Minuten.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!

Choeng Thale, Thailand

Choeng Thale, Thailand

