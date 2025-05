Wohnkomplex New residence with swimming pools and a restaurant in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand

Der moderne Wohnkomplex verbindet Komfort, Stil und Funktionalität. Das Projekt befindet sich in einem malerischen Bereich mit entwickelter Infrastruktur. Die architektonische Gestaltung des Komplexes wird unter Berücksichtigung der neuesten Trends sowie der Umweltstandards vorgenommen. Jedes Detail basiert auf der Philosophie der Harmonie mit der umliegenden Welt. Das Projekt ist ein siebenstöckiges Gebäude mit Studios und Einzimmerwohnungen. Panoramaverglasung ermöglicht Ihnen die Aussicht zu genießen und macht die Wohnungen wirtschaftlich und energieeffizient.

Vorteile

Zuverlässiger Entwickler - russischer Entwickler, in den Top 10 besten Entwicklern im Süden Russlands enthalten, ein aktiver Teilnehmer am Immobilienmarkt in Phuket.

Ruhige Lage - Entfernung von der ersten Küste ermöglicht es Ihnen, die Stille und die Natur rund zu genießen.

Der Komplex befindet sich in einem Premium-Bereich, mit dem Sie die reiche Infrastruktur rundum nutzen können. Zwei Seen neben Fußgängerzonen und Radwege.

Verbesserte Sicherheit - Videoüberwachungssystem, Zugriffskontrolle, Brandschutz.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Bang Tao ist der Elite-Bereich in Phuket mit hohem Potenzial. Es ist hier, dass sich die teuersten Hotels, Villen und Luxus-Kondominien befinden. Bang Tao Strand ist einer der renommiertesten Orte in Phuket. Es ist in den Top 10 der besten Strände in Thailand enthalten. Die Länge des Strandes beträgt 8 km, wodurch Sie Ruhe und Privatsphäre auch in der Hochsaison genießen können.

Das Projekt befindet sich neben dem Elite-Resort Laguna. Nicht weit vom Komplex befinden sich Golfplätze und ein Wasserpark.