Wohnkomplex New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand

Der Wohnkomplex besteht aus nur 3 exklusiven Villen, die jeweils mit einem Swimmingpool, Garten und Garage ausgestattet sind.

Lieferung des Projekts innerhalb von 12 Monaten (Jahr) nach Vertragsunterzeichnung.

Glas Aufzug

Elektroauto Ladegerät

Kessel

Luftentlüftungssystem

Intercom

Plumbing Grohe, Toto

Ausstattung und Ausstattung im HausVorteile

Flexibler Zahlungsplan - Reservierung Kaution 300.000 Baht, dann 30% -25% -20% -20% -5%.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Die Villen befinden sich in der schönen Gegend von Bophut. In der Nähe ist der beste Strand auf der Insel - Chaweng. Darüber hinaus befindet sich alle notwendigen Infrastruktur, einschließlich großer Supermärkte, in der Nähe.