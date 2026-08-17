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Gewerbeimmobilien in Tarragones, Spanien

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Gewerbefläche 3 000 m² in Salou, Spanien
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Salou, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 3 000 m²
GA-V001429. Hotel am Gardasee in SaloIn einer malerischen Lage am Ufer der Bucht von Salo er…
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Commercial real estate in Tarragona in Tarragona, Spanien
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Tarragona, Spanien
Fläche 4 000 m²
Commercial property with total area of 1310 m2, devided into 3 premises for 3 tenants. The p…
$3,61M
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