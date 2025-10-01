Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Jaen
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Jaen, Spanien

3 immobilienobjekte total found
Villa in Castellar, Spanien
Villa
Castellar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 411 m²
Located in the beautiful area of ​​La Sierrezuela, very close to Fuengirola and Mijas Pueblo…
$898,263
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Castellar, Spanien
Villa
Castellar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 411 m²
Located in the beautiful area of ​​La Sierrezuela, very close to Fuengirola and Mijas Pueblo…
$898,263
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Castellar, Spanien
Villa
Castellar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 411 m²
Located in the beautiful area of ​​La Sierrezuela, very close to Fuengirola and Mijas Pueblo…
$898,263
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
AdriastarAdriastar
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Jaen, Spanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen