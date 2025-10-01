Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. El Rosario
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in El Rosario, Spanien

4 immobilienobjekte total found
Villa in Las Rosas, Spanien
Villa
Las Rosas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 269 m²
Exceptional detached villa of 300 m² built, with a heated pool of 8x4 meters, located in an …
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Las Rosas, Spanien
Villa
Las Rosas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 269 m²
Exceptional detached villa of 300 m² built, with a heated pool of 8x4 meters, located in an …
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Las Rosas, Spanien
Villa
Las Rosas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 269 m²
Exceptional detached villa of 300 m² built, with a heated pool of 8x4 meters, located in an …
$1,48M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Tut TravelTut Travel
Villa in Las Rosas, Spanien
Villa
Las Rosas, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Wunderschöne Villa mit herrlichem Meerblick. Die Villa verfügt über 5 Schlafzimmer und 4 Bad…
$3,52M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in El Rosario, Spanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen