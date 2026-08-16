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Wohnimmobilien in Cuenca, Spanien

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Wohnung 2 zimmer in Sierra Nevada, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Sierra Nevada, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 5
Premium-Apartment in der Sierra Nevada mit Gemeinschaftssauna und atemberaubendem Blick auf …
$395,491
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Villa in El Madronal, Spanien
Villa
El Madronal, Spanien
Schlafräume 7
Fläche 1 050 m²
Diese prächtige Villa kann Ihr sein. Es ist ideal für Luxusleben und Investitionen. Mit eine…
$5,20M
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Villa in Campillo de Altobuey, Spanien
Villa
Campillo de Altobuey, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 338 m²
Spectacular house with a surface area of 838 m², of which 338 m² are housing and a plot of 2…
$488,014
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Immobilienangaben in Cuenca, Spanien

mit Garten
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