  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Cartagena
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Terrasse

Stadthäuser mit Terrasse in Cartagena, Spanien

1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Cartagena, Spanien
Reihenhaus
Cartagena, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Komplex von 10 Doppelhaushälften mit privatem Pool, Gartenbereich, Terrasse und einer großen…
$418,879
Immobilienangaben in Cartagena, Spanien

