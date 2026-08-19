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Gewerbeimmobilien in Baix Llobregat, Spanien

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4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 198 m² in Castelldefels, Spanien
Gewerbefläche 198 m²
Castelldefels, Spanien
Fläche 198 m²
Gewerberäume in der Stadt Castelldefels an der Costa Garraf.Die Gesamtfläche beträgt 198 Qua…
$410,305
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Gewerbefläche 950 m² in Viladecans, Spanien
Gewerbefläche 950 m²
Viladecans, Spanien
Fläche 950 m²
Geschäftsräume in der Stadt Viladecans in den Vororten von Barcelona.Es befindet sich im ers…
$683,108
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Hotel 4 736 m² in Sant Joan Despi, Spanien
Hotel 4 736 m²
Sant Joan Despi, Spanien
Zimmer 80
Fläche 4 736 m²
Etagenzahl 7
A 4 stars hotel in Barcelona is sold. The hotel has 80 rooms, each of which is equipped with…
$24,79M
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Gewerbefläche 562 m² in Castelldefels, Spanien
Gewerbefläche 562 m²
Castelldefels, Spanien
Fläche 562 m²
Gewerberäume in der zweiten Meereslinie in der Stadt Castelldefels an der Costa Garraf.Die G…
$1,39M
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