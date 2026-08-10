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Wohnimmobilien in Baix Ebre, Spanien

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2 immobilienobjekte total found
Villa in el Perello, Spanien
Villa
el Perello, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 387 m²
In 100 meters from the beach in Perello, Terragona, on the Costa Dorada, a very quiet area a…
$705,088
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Deltebre, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Deltebre, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Touristic apartments for sale in the Deltebre operating since 1995. It´s situated in 8 km fr…
$208,105
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Immobilienangaben in Baix Ebre, Spanien

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