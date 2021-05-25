  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Pervomajskoe selskoe poselenie
  4. Hüttendorf Lintulovo

Hüttendorf Lintulovo

Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
ID: 27362
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 5641
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 09.08.25

Standort

  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Rajon Wyborg
  • Stadt
    Pervomajskoe selskoe poselenie

Über den Komplex

Grundstück im Dorf mit eigenem Park im Vyborg Bezirk
____________
Ort:
Cottage village "Lintulovo" 35 km von St. Petersburg. In 15 Minuten mit dem Auto ist Zelenogorsk, die die notwendige Infrastruktur für Ruhe und Leben hat:
Schulen und Kindergärten;
Geschäfte und Apotheken;
Restaurants und Wellnesszentren

Natürliche Umwelt:
→ Nadelwald, Oz. Vorontsovskoye mit Öko-Pfad. Zu Fuß von "Lintulovo" gibt es mehrere Seen - Lublin, Zhmurkino und kleine Lozovoe See.

Kommunikation und Infrastruktur des Dorfes:
→ Strom 15 kW (nach Regierungsverordnung Nr. 861)
→ Pipeline
Checkpoints, Sicherheit.
→ Gästeparkplatz
→ Asphaltstraßen mit Pflaster
→ LED Straßenbeleuchtung
→ Einzelzaun, Eingang zum Gelände
→ Erholungsgebiet: eigener Park mit einem Reservoir und zwei Erholungsgebieten
→ Der Dienst des Territoriums wird von der professionellen Service-Unternehmen Greenline durchgeführt.

Kaufbedingungen:
→ Hypothek von führenden Banken auf Präferenzprogrammen
→ Installation vom Preis wie bei 100% Zahlung! Frei von Interesse für das erste Jahr; erste Rate von 10%; Zeitraum bis 48 Monate; Möglichkeit des Baus unmittelbar nach Abschluss der Transaktion;
Handel zu Marktwert mit einem Deal von 1 Woche

Garantie:
→ Verkauf direkt vom Eigentümer, es gibt Dokumente
→ Das Projekt wird von FACT umgesetzt.
→ Das Service-Unternehmen bietet Unterstützung bei der Lösung aller Probleme nach dem Kauf der Website

Mögliche Online-Präsentationsseite Nr. 197(b). Katasternummer 1: 47:01:1706001:11783

Standort auf der Karte

Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland

