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Wohnimmobilien in Calheta, Portugal

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10 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Calheta, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 406 m²
Eingeschossiges 3-Zimmer-Haus, mit 406 qm Bruttobaufläche, mit einem Pool, Garten, 115 m2 Te…
$3,38M
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Villa in Arco da Calheta, Portugal
Villa
Arco da Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Die neue moderne Villa von 240 m2 befindet sich auf einem Grundstück von 800 m2. Die Villa i…
$635,713
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Villa in Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 294 m²
Das minimalistische Haus hat folgendes Layout:Geräumiges Wohn-/Esszimmer, offene Küche mit z…
$866,882
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LDV InvestLDV Invest
Haus 4 zimmer in Calheta, Portugal
Haus 4 zimmer
Calheta, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 829 m²
Etagenzahl 3
Marke Neu modern Villa 3 Schlafzimmer mit Panoramablick auf den OzeanSchwimmbadLage: Madeira…
$907,435
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Haus 3 Schlafzimmer in Calheta, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 462 m²
3-Zimmer-Haus mit 463 qm Bruttobaufläche, mit Pool, Garten, Garage und Terrasse mit Blick au…
$2,66M
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Villa 4 zimmer in Arco da Calheta, Portugal
Villa 4 zimmer
Arco da Calheta, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 271 m²
Etagenzahl 2
Diese Eigenschaft qualifiziert sich für das $500.000 Golden Visa Programm in Portugal!Eine 3…
$586,881
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Villa in Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 107 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern und 107 m2 Wohnfläche, an der Küste von Madeira, nur wenige Minute…
$639,051
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Villa 4 zimmer in Arco da Calheta, Portugal
Villa 4 zimmer
Arco da Calheta, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Etagenzahl 2
Diese Eigenschaft qualifiziert sich für das $500.000 Golden Visa Programm in Portugal!Eine 3…
$800,136
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Villa in Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern und 170 m2 Wohnfläche, an der Küste von Madeira, nur wenige Minute…
$871,433
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Villa in Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 467 m²
Die Villa befindet sich in der Landschaft westlich der Insel, mit einem unglaublichen Klima …
$987,624
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