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Wohnimmobilien in Canico, Portugal

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7 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Santa Cruz, Portugal
Haus 4 zimmer
Santa Cruz, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 223 m²
Etagenzahl 3
Description: The development is located in a quiet, residential area, ideal for families …
$690,821
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Haus 4 zimmer in Santa Cruz, Portugal
Haus 4 zimmer
Santa Cruz, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 238 m²
Etagenzahl 3
Modern House 3 Bedrooms with panoramic Ocean Views  Swimming pool  Garage for 4 cars…
$878,163
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Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 448 m²
$758,118
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung in Santa Cruz, Portugal
Wohnung
Santa Cruz, Portugal
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$324,228
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Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 440 m²
Diese Villa und der Pool mit drei Schlafzimmern sind mit modernen und raffinierten architekt…
$636,206
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Villa in Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 448 m²
Dieses Haus kombiniert Geräumigkeit, Funktionalität und herrliche Meerblick.Geräumiges Layou…
$751,880
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TekceTekce
Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 167 m²
Die Villa im traditionellen Stil befindet sich an der Spitze des Palheiro Village Kondominiu…
$497,397
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Immobilienangaben in Canico, Portugal

mit Garage
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mit Terrasse
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