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Neubauten zum Verkauf in Lissabon

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Villenanlage Quinta de Santo António
Villenanlage Quinta de Santo António
Villenanlage Quinta de Santo António
Villenanlage Quinta de Santo António
Villenanlage Quinta de Santo António
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Villenanlage Quinta de Santo António
Turcifal, Portugal
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 215–221 m²
6 Immobilienobjekte 6
Ein geschlossenes Kondominiumvon 6 exklusiven VillenEingebettet neben der Quinta de Fez Eigentumswohnung, diese intimeGated Community bietet die perfekte Balance zwischen Privatsphäre,Eleganz und moderner Komfort
Bauherr
Amber PD
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Bauherr
Amber PD
Sprachen
English
Wohnviertel Riverside Square
Wohnviertel Riverside Square
Wohnviertel Riverside Square
Wohnviertel Riverside Square
Wohnviertel Riverside Square
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Wohnviertel Riverside Square
Marvila, Portugal
von
$547,885
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 71–192 m²
7 Immobilienobjekte 7
Geschlossene Wohnanlage am Ufer des Flusses Teju, bestehend aus 8 Blöcken moderner und hochwertiger Apartments. Die ruhige Gegend, in der sich die Apartments befinden, ist modern und beherbergt etwa 120 Geschäfte, einen Markt, ein Fitnessstudio und andere Dienstleistungen. Es ist auch nur…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
71.0
629,934
Wohnung 2 zimmer
154.0
1,16M
Wohnung 3 zimmer
192.0
1,36M
Immobilienagentur
AMBER STAR REAL ESTATE
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Wohnanlage Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Wohnanlage Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Wohnanlage Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
Wohnanlage Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril
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Cascais, Portugal
von
$1,59M
Fläche 124 m²
1 Immobilienobjekt 1
Dieses elegante 3-Zimmer-Haus mit 207 qm Wohnfläche ist komplett renoviert mit hochwertigen Materialien und in einer exklusiven Wohngemeinschaft mit einem Pool in Monte Estoril. Auf vier Etagen verteilt, verfügt es über 3 Suiten, ein gemütliches Wohnzimmer mit Kamin, voll ausgestattete Küche…
Verein
BitProperty
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TekceTekce
Wohnanlage Beloura
Wohnanlage Beloura
Wohnanlage Beloura
Wohnanlage Beloura
Wohnanlage Beloura
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Wohnanlage Beloura
Sintra, Portugal
von
$1,30M
Fläche 166 m²
1 Immobilienobjekt 1
Wohnanlage in der prestigeträchtigen und ruhigen Gegend von Beloura, Sintra. Diese modernen Drei-Zimmer-Wohnungen, die 2021 gebaut wurden, bieten eine perfekte Mischung aus Funktionalität und Alltagskomfort. Jede Unterkunft verfügt über 6 Badezimmer/WC, ein geräumiges Layout und zwei eigene …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
166.0
1,27M
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Infante Residences
Wohnanlage Infante Residences
Wohnanlage Infante Residences
Wohnanlage Infante Residences
Wohnanlage Infante Residences
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Wohnanlage Infante Residences
Estrela, Portugal
von
$641,980
Fläche 116–116 m²
2 Immobilienobjekte 2
Infante Residences ist eine hochwertige Wohnentwicklung im eleganten Stadtteil Estrela von Lissabon. Dieses exklusive Projekt verfügt über 45 komplett renovierte Apartments mit hochwertigen Ausführungen, geräumigen Layouts, Klimaanlage, Holzböden und voll ausgestatteten Küchen. Die Bewohner …
Verein
BitProperty
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Wohnanlage House T3 deluxe
Wohnanlage House T3 deluxe
Wohnanlage House T3 deluxe
Wohnanlage House T3 deluxe
Wohnanlage House T3 deluxe
Alle anzeigen Wohnanlage House T3 deluxe
Wohnanlage House T3 deluxe
Cascais, Portugal
von
$1,52M
Fläche 169 m²
1 Immobilienobjekt 1
Elegantes 3-Zimmer-Haus in einer der ruhigsten Gegenden von Estoril, nur wenige Minuten von Tamariz Beach und Cascais entfernt. Auf zwei Etagen verteilt, verfügt es über 3 Suiten, ein geräumiges Wohnzimmer mit Doppelhöhendecken und eine nach Südwest ausgerichtete Ausrichtung für natürliches …
Verein
BitProperty
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Wohnanlage PAÇO DE ARCOS
Wohnanlage PAÇO DE ARCOS
Wohnanlage PAÇO DE ARCOS
Wohnanlage PAÇO DE ARCOS
Wohnanlage PAÇO DE ARCOS
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Wohnanlage PAÇO DE ARCOS
Oeiras, Portugal
von
$955,227
Fläche 142 m²
1 Immobilienobjekt 1
Wohnanlage in der ruhigen Gegend von Alto da Terrugem (PAÇO DE ARCOS), Sintra. Geräumige Apartments mit modernen Ausführungen: helles Wohnzimmer mit Zugang zu einer großen Terrasse, voll ausgestattete Küche, drei Schlafzimmer mit Einbauschränken und zwei Badezimmer. Zur Ausstattung gehören K…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
142.0
942,011
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Alcantara, Lisbon
Wohnanlage Alcantara, Lisbon
Wohnanlage Alcantara, Lisbon
Wohnanlage Alcantara, Lisbon
Wohnanlage Alcantara, Lisbon
Wohnanlage Alcantara, Lisbon
Madalena, Portugal
von
$719,319
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Der Wohnkomplex in Alcantara in Lissabon in der Region Bairro da Estrela bietet eine außergewöhnliche Kombination aus Geschichte und Entspannung. Das Estrela-Gebiet ist einer der zentralsten Orte in Lissabon. Mit fantastischem Panoramablick und Lage mit ausgezeichnetem Zugang zum Stadtzentr…
Immobilienagentur
AMBER STAR REAL ESTATE
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Wohnanlage House T3
Wohnanlage House T3
Wohnanlage House T3
Wohnanlage House T3
Wohnanlage House T3
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Wohnanlage House T3
Sintra, Portugal
von
$1,17M
Fläche 288 m²
1 Immobilienobjekt 1
Geräumiges und elegantes Zuhause mit 3 Schlafzimmern in einem privaten Wohnhaus in Albarraque. Freuen Sie sich auf ein großes Wohnzimmer mit Kamin, stilvoller Küche, privatem Garten und einem Keller mit Wäscherei und Parkplatz für 2–3 Autos. High-End-Oberflächen, Klimaanlage und ausgezeichne…
Verein
BitProperty
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Wohnviertel Riverside Urban
Wohnviertel Riverside Urban
Wohnviertel Riverside Urban
Wohnviertel Riverside Urban
Wohnviertel Riverside Urban
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Wohnviertel Riverside Urban
Marvila, Portugal
von
$350,646
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Fläche 177 m²
1 Immobilienobjekt 1
Einzigartige Gebäude in einem neuen Viertel an der Promenade in privilegierter Lage. In einer ruhigen und modernen Gegend gibt es ungefähr 120 Geschäfte, einen Markt, ein Fitnessstudio und andere Dienstleistungen. Nur wenige Minuten vom Zentrum von Lissabon, dem Flughafen, dem Park der Na…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
177.0
1,29M
Immobilienagentur
AMBER STAR REAL ESTATE
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Wohnanlage Parque das Nacoes
Wohnanlage Parque das Nacoes
Wohnanlage Parque das Nacoes
Wohnanlage Parque das Nacoes
Wohnanlage Parque das Nacoes
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Wohnanlage Parque das Nacoes
Lissabon, Portugal
von
$2,21M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 16
Fläche 272 m²
1 Immobilienobjekt 1
Geeignet für das Golden Visa 500K ProgrammEin Komplex mit einer ausgezeichneten Lage in Lissabon, einem neuen 16-stöckigen Wohnhaus mit Blick auf den Fluss und den Park.Dieser Wohnkomplex bietet eine Reihe attraktiver Optionen für Menschen mit unterschiedlichem Alter. Mit einem modernen Ansa…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
272.0
3,47M
Immobilienagentur
AMBER STAR REAL ESTATE
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Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
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Wohnanlage Infinity
Lissabon, Portugal
von
$831,989
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 26
Fläche 161–255 m²
3 Immobilienobjekte 3
Diese atemberaubende Entwicklung befindet sich in Lissabon, einer Region mit einer unglaublichen Aussicht, in einer guten Region, umgeben von öffentlichen Dienstleistungen, Handel, Verkehr und Unterhaltung, mit Blick auf die Stadt und ihren Charme!LAGE UND ACCESSIBILITÄTEs befindet sich in C…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
161.0
907,336
Wohnung 2 zimmer
184.0
1,66M
Wohnung 3 zimmer
255.0
1,88M
Immobilienagentur
AMBER STAR REAL ESTATE
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