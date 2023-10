Salamis City

Agirda, Nordzypern

von €120,219

65 m² 1

PROJEKT-ID: CP-798 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: 35% Anzahlung und der Restbetrag in Raten ohne Aufschläge bis zur Übergabe des Projekts. STANDORT: Zypern/Kyrenia Entfernung nach Lefkoşa- 25km Flughafen Ercan - 15 km VERFÜGBARE WOHNUNGSTYPEN: 1+1 - 55 m² - 105.000 GBP ZEITPLAN: Fertigstellungstermin: Sofort bezugsfertig AUSSTATTUNG: Parkplätze UNTERKUNFT Wir organisieren regelmäßig Besichtigungsreisen, bei denen wir Ihnen einen zweitägigen Aufenthalt mit Flughafentransfer anbieten und mit Ihnen alle Objekte besichtigen, die Sie interessieren. (Natürlich unverbindlich und kostenlos) Kontaktieren Sie uns einfach und melden Sie sich für die nächste Tour an! ÜBER NORDZYPERN Die Gewerbeimmobilien befinden sich in Kyrenia. Kyrenia ist eine der am besten entwickelten Städte auf der Insel Zypern, sowohl in Bezug auf den Tourismus als auch auf das Geschäftsnetz. Die Stadt beherbergt alle Arten von Annehmlichkeiten. Darüber hinaus ist die Stadt die Heimat von fünf Universitäten und fast hundert Hotels.